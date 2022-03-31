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    Ukrayna’da sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti

    Ukrayna’da Rus birliklerine karşı yollara döşenen mayınlar büyük tehlike saçarken, bazı araçların sürücüleri korkusuzca araçlarıyla mayınların üzerinden geçti.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 05:30
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 06:18
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    Ukrayna’da sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti

    Rusya’nın Ukrayna’ya devam eden saldırılarında Ukrayna ordusu Rus birliklerini durdurmak için türlü yöntemlere başvuruyor.

    Karadeniz başta olmak üzere yollar ve araziler mayınlarla döşenirken, başkent Kiev’e bağlı Borodyanka kentinden akıllara durgunluk veren görüntüler ortaya çıktı.

    SİVİL ARAÇLAR, MAYINLARIN ARASINDAN GEÇTİ

    Rus ordusunun kente girişini önlemek için Ukrayna birlikleri tarafından kentin ana yoluna TM-62M tipi tanksavar mayınları döşedi. Yolun hemen hemen tüm noktalarına döşenen mayınlar büyük tehlike oluştururken Ukraynalı siviller bu mayınlara aldırış etmedi.

    Ukrayna’da sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti - VİDEO

    ÖLÜMLE BURUN BURUNA

    Kentten ayrılmak için yolu kullanan sürücüler araçlarıyla mayınların döşendiği noktadan korkmadan geçiş yaptı. Sürücüler mayınlara temas etmeden yavaş yavaş ilerleyerek mayınlı alandan geçmeyi başarırken bu anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

    Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haberin gelmediği mayınlı yollardan siviller çaresizce geçmeye devam ediyor.

    Ukrayna’da sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti #1

    Ukrayna’da sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti #2


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