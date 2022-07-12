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    Ukrayna'da vurulan Rus tankları Çekya'da sergide

    Ukrayna, Ruslardan ele geçirdiği tank, füzesavar, tanksavar gibi askeri teçhizatları Prag'da sergilenmeye başladı. Ukrayna İçişleri Bakanı, "Avrupa’nın Rus teknolojisini görmesi gerekir" dedi.
    • 12.07.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 10:40
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    Ukrayna'da vurulan Rus tankları Çekya'da sergide

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor.

    İki ülke arasında henüz bir uzlaşma sağlanamamazken savaş her geçen gün savaş şiddetini arttırıyor.

    Rusya, her geçen gün yeni saldırılar düzenlerken Ukrayna, Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Letna Meydanı'nda bir sergi düzenliyor.

    Rus ordusundan ele geçirilen askeri teçhizahlar sergileniyor

    Ukrayna, Rusya’nın saldırganlığını Avrupa'da daha fazla anlatmak için başlattığı sergide, Rus ordusundan ele geçirilen; tank, füzesavar, tanksavar gibi askeri teçhizatları ziyaretçilere sunuluyor.

    Ukrayna'da vurulan Rus tankları Çekya'da sergide


    Siyasiler katılım sağladı

    Diğer yandan düzenlenen serginin açılışına Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, Avrupa Konseyi İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve Prag Belediye Başkanı Zdenek Hrib katıldı.


    Ukrayna da vurulan Rus tankları Çekya da sergide #1

    "Ukrayna’nın bu cesur direnişini sürdürmesini istiyorum"

    Yüzlerce Çek ve Ukraynalının ilgi gösterdiği sergide konuşan Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, "Ukraynalı meslektaşımın bu serginin açılışında bulunması benim için büyük onur. Ukrayna’nın bu cesur direnişini sürdürmesini istiyor ve destekliyorum. Tüm dünyanın Ukrayna vatandaşlarına gösterdikleri cesaretten dolayı şapka çıkartmaları gerekir." dedi.

    Ukrayna da vurulan Rus tankları Çekya da sergide #2

    "Avrupa’nın Rus teknolojisini görmesi gerekir"

    Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ise "Ruslardan ilk kurtardığımız bölgedeyken bu fikir aklıma geldi. Avrupa’nın Rus teknolojisini görmesi gerekir. Bu teçhizat Çernihiv bölgesinden getirildi. Bunların getirilmesi zor olmadı. Durdurulması zordu. Çekya’ya desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Burada her yerde bayrağımız dalgalanıyor. Ben de Ukrayna’da tüm devlet kuruluşlarında Çekya bayrağının dalgalanacağı sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna da vurulan Rus tankları Çekya da sergide #3

    "Sergilenen füzelerin aynısı her an Ukraynalıların üzerine düşebilir"

    Avrupa Konseyi İçişleri Komiseri Ylva Johansson tankları durdurmak için birçok Ukraynalının hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Burada sergilenen füzelerin aynısı her an Ukrayna’da başka Ukraynalıların üzerine düşebilir. Bu tankları durdurmak için birçok Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukraynalılar ülkeleri için asker olmayı öğrendiler. Desteğimiz devam edecek" dedi.

    Ukrayna da vurulan Rus tankları Çekya da sergide #4

    "Ailem hala Ukrayna’da, onlar için endişeliyim"

    Düzenlenen serginin açılışına katılan Anna Lavr isimli Ukraynalı, "Ukraynalıyım ve Prag’a geldim. Ailem hala Ukrayna’da. Onlar için endişeliyim. Burada da ülkemin insanları için çalışıyorum. Gönüllü olarak onlara burada yardım ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna da vurulan Rus tankları Çekya da sergide #5

    "Babam Ukrayna’da, umarım yakında her şey bitecek ve biz kazanacağız"

    İHA'nın haberine göre; Ukraynalı Vladimir isimli genç ise "Babam Ukrayna’da. Ben gönüllü olarak burada çalışıyorum. Sürekli olarak ailemi düşünüyorum ve onlar için korkuyorum. Bu olan her şey beni korkutuyor. Umarım yakında her şey bitecek ve biz kazanacağız. Umarım Ukrayna’da yaşam normale döner." şeklinde konuştu.

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