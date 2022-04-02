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    Ukrayna'da Z ve V sembollerinin kullanımı yasaklandı

    Ukrayna Parlamentosu, Rus ordusunun kullandığı Z ve V sembollerinin kullanımını yasaklayan kanunu kabul etti.
    • AA
    • 02.04.2022 - 01:12
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 01:59
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    Ukrayna'da Z ve V sembollerinin kullanımı yasaklandı

    Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 1 Nisan'da Ukrayna Parlamentosu milletvekillerinin kabul ettiği kanun kapsamında Rusya "terörist ülke" olarak tanındı.

    "Z" VE "V" SEMBOLLERİNİN KULLANIMI YASAKLANDI

    Kabul edilen yasayla Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun simgesi haline gelen Z ve V sembollerinin kullanımı da yasaklandı.

    Söz konusu kanunu hazırlayan Ukrayna milletvekillerinden Nikita Poturayev, ülkesine karşı saldırganlık eyleminin propagandasının tamamen yasaklandığını savundu.

    Ukrayna da Z ve V sembollerinin kullanımı yasaklandı #1

    RUS TANK VE ZIRHLILARINDA O SEMBOLLER KULLANILIYOR

    Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, Rus tank ve zırhlı araçlarının üzerindeki Z ve V harfleri dikkati çekmişti.

    Ukrayna da Z ve V sembollerinin kullanımı yasaklandı #2

    Ukrayna da Z ve V sembollerinin kullanımı yasaklandı #3


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