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    Ukrayna'dan Elon Musk'a, Starlink teşekkürü

    SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uydu interneti sistemi projesi Starlink terminallerini, Dijital Dönüşüm Bakanı ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov'un isteği üzerine Ukrayna'ya gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 04:22
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    Ukrayna'dan Elon Musk'a, Starlink teşekkürü

    Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, resmi Twitter hesabından Elon Musk'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulunmuştu.

    Paylaşımda Fedorov Elon Musk'tan, Starlink istasyonlarının Ukrayna'da aktive edilmesini istemişti.

    ELON MUSK UKRAYNA'YA TERMİNALLERİ GÖNDERDİ

    Elon Musk Fedorov'un isteğini yerine getirdi ve Ukrayna'ya Starlink terminallerini gönderdi.

    Bunun üzerine Fedorov twitter hesabından bir paylaşım yaparak Elon Musk'a teşekkür etti.

    Fedorov gönderilen terminallerin fotoğrafını paylaşarak, "Starlink -- burada. Teşekkürler, Elon Musk." paylaşımında bulundu.

    Elon Musk ise Fedorov'a cevap olarak, "Rica ederim." yanıtını verdi.

    Ukrayna dan Elon Musk a, Starlink teşekkürü #1

    Ukrayna dan Elon Musk a, Starlink teşekkürü #2

    ELON MUSK'TAN STARLİNK İSTASYONLARINI İSTEDİ

    Fedorov twitterdan paylaştığı mesajda, "Siz Mars'ı kolonize etmeye çalışırken, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarılı bir şekilde dünyaya inerken, Rus roketleri Ukraynalı sivil halkın üzerine iniyor! Sizden Starlink istasyonlarınızı Ukrayna'ya sağlamanızı ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı talep ediyoruz." demişti.

    Elon Musk ise cevap olarak, "Starlink hizmeti şu anda Ukrayna'da aktif. Daha çok terminal de yolda." yanıtını vermişti.

    Ukrayna dan Elon Musk a, Starlink teşekkürü #3

    Ukrayna dan Elon Musk a, Starlink teşekkürü #4

    Ukrayna dan Elon Musk a, Starlink teşekkürü #5

    Ukrayna dan Elon Musk a, Starlink teşekkürü #6


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