Ukrayna'dan işgal uyarısı: Çok sayıda ölü Rus askeri olacak

Kiev yönetimi, olası işgal girişimine karşı Moskova'yı uyardı. Dışişleri Bakanı Kuleba, sahada savaşacaklarını belirterek, ortaya çıkabilecek tabloya işaret etti.

Rus ordusunun Ukrayna sınırına yığınağını artırdığına ilişkin haberlerin geldiği bir dönemde iki ülke arasında savaş çanları çalıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, askeri çatışma durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "ağır ekonomik yaptırımlar" konusunda uyarırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Rusya'ya karşı koymaya hazır olduklarını söyledi.

RUSYA'YI CAYDIRMAK İÇİN...

Son olarak Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde çok sayıda Rus askerinin öleceğini kaydetti.

Kuleba, İngiltere ziyareti sırasında Sky News'e yaptığı açıklamada, Rusya'yı caydırmak için ABD ve İngiltere gibi müttefiklerle çalıştıklarını belirtti.

"ÜZGÜNÜM AMA ÇOK SAYIDA ÖLÜ RUS ASKERİ OLACAK"

Ukrayna ordusunun ülkeyi savunmaya hazır olduğunu vurgulayan Kuleba, "Onlar (müttefikler) ekonomik olarak saldırabilir. Biz de sahada savaşacağız. Bunu söylediğim için üzgünüm ama çok sayıda ölü Rus askeri olacak ve Başkan Putin'in bunun olmasını istemediğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

NATO'DAN DESTEK BEKLENTİSİ

Rusya'yı caydırmak için siyasi mesajlar, yaptırımlar ve ortaklarla daha yakın askeri iş birliğini içeren 3 yönlü bir yaklaşım içinde olduklarını aktaran Kuleba, caydırıcılık çabalarının başarısız olması durumunda NATO güçlerinin Ukrayna birliklerinin yanında Rusya ile savaşmasını beklemediğini ancak onların desteğini umduğunu vurguladı.

"BAŞKA SEÇENEĞİMİZ KALMAMASI DURUMUNDA..."

Kuleba, "İstediğimiz şey, savaştan kaçınmamıza veya Rusya'nın bir savaşa istekli olması nedeniyle başka seçeneğimiz kalmaması durumunda ordumuzu güçlendirmemize yardım edilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLTERE'DEN İŞGALİN BOYUTUYLA İLGİLİ UYARI

Öte yandan İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, Ukrayna'ya yönelik bir Rus işgalinin "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da görülmeyen bir ölçekte" olacağını söyledi.

"DERİNDEN ENDİŞE VERİCİ"

Radakin, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden yaklaşık 8 yıl sonra 10 binlerce Rus askerinin Ukrayna sınırına sevk edilmesinin yol açtığı krizin "derinden endişe verici" olduğunu söyledi.