Ukrayna'dan savaşta 2 ay bilançosu: 21 bin 900 Rus asker öldü

Rusya-Ukrayna savaşında 2 ay geride kaldı.

Ukrayna tarafı, 24 Şubat-25 Nisan aralığını kapsayan 2 aylık bilançoya ilişkin bir açıklama yayınladı.

22 bin Rus asker öldü

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 21 bin 900 asker öldürüldü, Ruslara ait 181 uçak, 154 helikopter, 884 tank, 2 bin 258 zırhlı araç, 411 top, 149 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1566 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 201 insansız hava aracını da kaybetti.

AA'nın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.