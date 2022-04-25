Petrol
101.41
-4.47%
Euro
15.86
-0.36%
Dolar
14.77
0.17%
Altın
910.19
-0.60%
Borsa
2465
-0.32%
Bitcoin
573.292
-2.80%
BTXN Coin
20.89
-18.33%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Ukrayna'dan savaşta 2 ay bilançosu: 21 bin 900 Rus asker öldü

    Ukrayna, 2 aylık savaş sürecinde 21 bin 900 Rus askerinin öldürüldüğünü, 181 Rus uçağının düşürüldüğünü açıkladı.
    • 25.04.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 12:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'dan savaşta 2 ay bilançosu: 21 bin 900 Rus asker öldü

    Rusya-Ukrayna savaşında 2 ay geride kaldı.

    Ukrayna tarafı, 24 Şubat-25 Nisan aralığını kapsayan 2 aylık bilançoya ilişkin bir açıklama yayınladı.

    22 bin Rus asker öldü

    Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 21 bin 900 asker öldürüldü, Ruslara ait 181 uçak, 154 helikopter, 884 tank, 2 bin 258 zırhlı araç, 411 top, 149 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi.

    Rus güçleri 1566 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 201 insansız hava aracını da kaybetti.

    AA'nın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

    Ukrayna dan savaşta 2 ay bilançosu: 21 bin 900 Rus asker öldü #1

    Ukrayna dan savaşta 2 ay bilançosu: 21 bin 900 Rus asker öldü #2


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Çeşme'de bayram tatilinin bir gecesi bin lira
    Seyahat

    Çeşme'de bayram tatilinin bir gecesi bin lira

    Pendik'te korna çalma kavgası
    3. Sayfa

    Pendik'te korna çalma kavgası

    Görüş Bildir