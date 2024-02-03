Ukraynalı askerler atış talimi yaptı Eğitimlerini sürdüren askerler, nasıl atış yapılacağı konusunda denemeler gerçekleştirdi.

AA

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı doldurmasına az bir süre kala çatışmalar devam ediyor.

Rus ordusu elde ettiği topraklardaki hakimiyetini pekiştirmeye çalışırken, Ukrayna ise Rusya'yı püskürtmeye çalışıyor.

Ukrayna ordusuna bağlı birlikler eğitim ve hazırlık faaliyetlerini sürdürüyor.

Atış talimi yaptılar

Donetsk Oblastı’nda konuşlu 22. Tugaya bağlı Ukraynalı askerler, eğitim sırasında atış talimi yaptı.

Makineli tüfeklerle ve çeşitli silahlarla eğitim gören askerler objektiflere yansıdı.

Rusya: Ukrayna'daki cephede stratejik inisiyatif Rus ordusunda

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki cephede stratejik inisiyatifin Rus ordusunda olduğunu belirterek, "Birliklerimiz ilerliyor, kontrol ettiği bölgeleri genişletiyor ve ön cephedeki konumlarını iyileştiriyor." dedi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlemeye devam ettiğini ve Ukrayna ordusunun savaş potansiyelini azalttığını belirten Şoygu, Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerine yönelik karşı saldırısının başarısız kaldığını söyledi.

Uzun menzilli yüksek hassasiyetli saldırılar düzenlendi

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ocak ayında Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki unsurlara uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla 127 grup saldırı düzenlediğini belirten Şoygu, bu saldırılarda silah ve mühimmat üretim, onarım işletmeleri, askeri havalimanları, yakıt depoları, Ukrayna ordusunun birlikleri ile yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı merkezlerin vurulduğunu bildirdi.

"Rus sivillere terör saldırıları düzenliyorlar"

Ukrayna yönetiminin Rus sivillere yönelik terör saldırıları düzenlediğini ifade eden Şoygu, geçen hafta Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından vurulduğunu ve bunun, Kiev yönetiminin bencil hedeflere ulaşmak için her türlü suçu işlemeye hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.

Askerlerin seçime katılması tartışılıyor

Rusya'da 15-17 Mart'ta başkanlık seçiminin yapılacağına dikkati çeken Şoygu, askerlerin seçime katılması konusunu toplantıda ele alacaklarını dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)