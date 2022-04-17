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    Ukraynalı çifte Rus zırhlısından gelin arabası

    Sumi'de Rus ordusundan alınan ganimet zırhlı araç, Ukraynalı bir askerin nikah gününde gelin arabası olarak kullanıldı.
    • 17.04.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 16:42
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    Ukraynalı çifte Rus zırhlısından gelin arabası

    Ukrayna'da neredeyse 2 aya yakın bir süredin Rusya'ya karşı büyük bir direniş yaşanıyor.

    Şiddetli çatışmaların sürdüğü bölgede yaşam da bir yandan devam ediyor.

    Halk ve direnişe de moral veren renkli görüntülerden biri Sumi'de yaşandı.

    Rus zırhlısını gelin arabası yaptılar

    Ukrayna ordusunun Rus ordusundan ele geçirdiği BTR-20 tipi zırhlı araç, gelin arabası olarak kullanıldı.

    Ukrayna ordusunda görev alan asker 5 yıllık ilişkisinin ardından kız arkadaşı ile evlenme kararı aldı.

    Ukraynalı çifte Rus zırhlısından gelin arabası #1

    Askeri araçla konvoy

    Ukrayna ordusu komutanlarının çift için Rus ordusundan ele geçirilmiş zırhlı aracı tahsis etmesiyle ilginç görüntüler ortaya çıktı.

    Ukraynalı çift, askeri araçlardan oluşan konvoyla nikah dairesine giderek dünya evine girdi.

    Ukraynalı çifte Rus zırhlısından gelin arabası #2

    Ukraynalı çifte Rus zırhlısından gelin arabası #3

    Ukraynalı çifte Rus zırhlısından gelin arabası #4


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