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    Ukraynalılar, araçlarıyla Slovakya sınırına hareket etti

    Ukrayna vatandaşlarını taşıyan araçlar, uzun kuyruk oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 17:11
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    Ukraynalılar, araçlarıyla Slovakya sınırına hareket etti

    Birçok Ukraynalı, Rusya'nın askeri harekat adımıyla birlikte ülkenin batısına doğru hareket etmeye başladı.

    Ülkenin birçok noktasında meydana gelen patlamaların ardından Ukraynalılar yollara düştü.

    UKRAYNA'YI TERK EDİYORLAR

    Ortaya çıkan tablo sonrası Ukrayna'ya komşu ülkeler, mülteci kabulü için hazırlıklara başladı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Slovakya sınırına doğru ilerlemekte olan onlarca araç, uzun kuyruk oluşturdu.

    Ukraynalılar, araçlarıyla Slovakya sınırına hareket etti ViDEO

    Ukraynalılar, araçlarıyla Slovakya sınırına hareket etti #1

    Ukraynalılar, araçlarıyla Slovakya sınırına hareket etti #2

    Ukraynalılar, araçlarıyla Slovakya sınırına hareket etti #3


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