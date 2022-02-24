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- Ukraynalılar, araçlarıyla Slovakya sınırına hareket etti
Ukraynalılar, araçlarıyla Slovakya sınırına hareket etti
Ukrayna vatandaşlarını taşıyan araçlar, uzun kuyruk oluşturdu.
- Haber Merkezi
- 24.02.2022 - 17:11
Birçok Ukraynalı, Rusya'nın askeri harekat adımıyla birlikte ülkenin batısına doğru hareket etmeye başladı.
Ülkenin birçok noktasında meydana gelen patlamaların ardından Ukraynalılar yollara düştü.
UKRAYNA'YI TERK EDİYORLAR
Ortaya çıkan tablo sonrası Ukrayna'ya komşu ülkeler, mülteci kabulü için hazırlıklara başladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Slovakya sınırına doğru ilerlemekte olan onlarca araç, uzun kuyruk oluşturdu.
Ukraynalılar, araçlarıyla Slovakya sınırına hareket etti ViDEO