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    Ukraynalılardan çağrı: 'Erdoğan Mariupol'ü kurtar'

    Kiev sokaklarında toplanan asker eşleri ve yakınları, Mariupol için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.
    • 28.04.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 14:09
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    Ukraynalılardan çağrı: 'Erdoğan Mariupol'ü kurtar'

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 2 ay geride kaldı...

    Hedef alınan ana merkezlerinden biri olan Mariupol kenti geçtiğimiz günlerde Rus ordusu tarafından ele geçirilirken, bazı Ukraynalı askerlerin kentteki mücadelesi decam ediyor.

    Kentte kalan askerlerin eşleri ve yakınları ise uluslararası destek çağrısı için Kiev'de bir araya geldi.

    "Erdoğan Mariupol'u kurtar"

    'Help' yazılı pankartlar açıp sloganlar atan grup, "Erdoğan Mariupol'u kurtar" sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslerini duyurmaya çalıştı.

    Kiev'de göstericiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslendi

    Ukraynalılardan çağrı: Erdoğan Mariupol ü kurtar #1

    Ukraynalılardan çağrı: Erdoğan Mariupol ü kurtar #2

    Ukraynalılardan çağrı: Erdoğan Mariupol ü kurtar #3


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