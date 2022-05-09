Ukrayna'nın AB'ye üyelik süreci için ilk görüş haziranda verilecek

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaştan hemen sonra Ukrayna'nın, Avrupa Birliği'ne (AB) alınması gündeme geldi.

Üyelik için ilk adım olan anket ise AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kiev ziyaretinde bizzat Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'e verilmişti.

İki lider, 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle video konferans görüşmesi yaptı.

Von der Leyen, sosyal medyadaki açıklamasında, dün G7 ülkelerinin liderleriyle Ukrayna konusunda yaptıkları toplantının sonuçları hakkında Zelensky ile görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

"Sabırsızlıkla bekliyorum"

Görüşmede Ukrayna'nın AB yolundaki sürecini de ele aldıklarını aktaran von der Leyen, "Ukrayna'dan AB üyelik anketinin cevaplarını almayı sabırsızlıkla bekliyorum. AB Komisyonu, görüşünü haziran ayında vermeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın saldırısı sonrasında Ukrayna yönetimi, en kısa sürede AB üyesi olmayı istediğini açıklamıştı. AB tarafından da Ukrayna'nın üyeliği konusunda sıcak mesajlar verilmişti.

Bir ülkenin AB üyelik sürecinde ilk adımlardan sayılan anket adı verilen belgeyi tamamlaması ve AB Komisyonuna sunması gerekiyor. Komisyon da bu belgeyle ilgili görüşünü ve tavsiyesini AB üyesi ülkelerle paylaşıyor.

24-25 Haziran'da zirve gerçekleşecek

Von der Leyen, anketi 8 Nisan'da Ukrayna ziyareti sırasında Devlet Başkanı Zelensky'e iletmişti. Ukraynalı yetkililer de 18 Nisan'da belgeyi hazırladıklarını açıklamıştı.

Ancak birçok AB üyesi ülkenin yetkilileri, kendi AB süreçlerinde binlerce sayfalık bu belgeyi tamamlamanın aylar sürdüğünü, Ukrayna'nın bu kadar kısa sürede tamamlamasının olağanüstü olduğunu ifade ediyor.

AA'nın haberine göre AB ülkelerinin liderleri 30-31 Mayıs'ta Ukrayna'daki savaş ve enerji konularını ele almak üzere özel zirve toplantısı yapacak. AB liderleri, 24-25 Haziran'da da planlı zirve toplantısında bir araya gelecek.