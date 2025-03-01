Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinden Cumhurbaşkanı Erdoğanlı paylaşım

AA

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından, Zelensky'nin Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ZELENSKY'NİN POZU PAYLAŞILDI

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Şubat'ta Beştepe'de Zelensky'yi karşıladığı anlardan bir kare yer aldı.

Fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yağmur altında konuk Devlet Başkanı Zelensky'yi de altına alacak şekilde bir şemsiye tuttuğu görülüyor.

Paylaşımda herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

Söz konusu paylaşım, ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'te Zelensky ile canlı yayında gergin bir diyalog yaşamasının ardından geldi.

"SAYGININ NE DEMEK OLDUĞUNU EN İYİ ANLAYAN İNSANLAR"

Telegram'da Ukrayna medyası hesaplarında yapılan bir diğer paylaşımda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelensky'nin aynı fotoğrafının altında, "Bunlar, bizim tanımadığımız ama saygının ne demek olduğunu en iyi anlayan insanlardır. Öyle olması lazım, öyle olacak." ifadesi yer aldı.

TRUMP İLE ZELENSKY ARASINDAKİ TARTIŞMA

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelensky Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelensky de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelensky'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.