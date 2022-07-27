İstanbul'da tahıl krizinin atılan imzalarla çözülmesinin ardından Ukrayna ve Rusya'da tahıllar gemilere yüklenmeye başladı.

Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı ilk günlerden beri iki ülke arasında barış için diplomasi yürüten Türkiye, limanlarda kapalı kalan 22 milyon ton tahılın dünyaya dağıtılması noktasında da sonuca ulaşmıştı.

Tahıl krizinin çözümü için iki tarafı İstanbul'da bir araya getiren Türkiye, anlaşmayı sağlamış ve imzaları attırmıştı.

Rusya'da tahıl gemileri hazırlanıyor

Tahıllarla yüklü gemilerin geçiş kontrolünün İstanbul'dan sağlanacağı açıklanmıştı.

Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahılların gemilere yüklendiği öğrenildi.

Ukrayna'nın ardından Rusya'da da tahıllar gemilere yükleniyor - Video







Ukrayna'da da hazırlıklar başladı

Ukrayna Limanları İdaresi, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarında tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığını bildirmişti.

Limanlar İdaresinden yapılan açıklamada, deniz yoluyla tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin ihracatına yönelik girişimin 22 Temmuz 2022'de imzalanmasıyla bağlantılı olarak, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçmesi için hazırlıkların yapıldığı belirtilmişti.

"Denetimler Türk personelleri tarafından gerçekleştirilecek"

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), 22 Temmuz'da varılan anlaşmaya göre, Ortak Koordinasyon Komitesi'nin desteğiyle hububat gemilerinin denetimlerinin Türk personel tarafından gerçekleştirileceğini, Ukraynalıların ise Karadeniz'den güvenli geçişi sağlayacağını söyledi." diye konuştu.

"Gemilerde silah kontrolleri yapılacak"

AA'nın haberine göre Haq, "Gemiler, Karadeniz'deki Ukrayna limanlarına gidiş gelişlerinde gemide silah bulunmadığından emin olmak için denetlenecek." dedi.

BM yetkilisi, gazetecilerin gemi denetimlerinin sadece Türk personeli tarafından yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorular üzerine, "Hububat sevkiyatlarını takip etmekle ilgilenen Ortak Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi içinde bir binada bulunuyor ve merkez Türkler, Ruslar, Ukraynalılar ve BM yetkilileri olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Ortak Koordinasyon Komitesi başkanının adının çok yakında açıklanacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.