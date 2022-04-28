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    Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama

    Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama

    Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Bağımsızlık Meydanı'na yakın bir mühimmat deposu olduğu belirtilen alanı hedef aldı.
    • 28.04.2022 - 21:23
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 21:41
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    Rusya saldırısı altındaki Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama yaşandı.

    Ukrayna haber kanalı Kiev Independent’ın haberine göre, Kiev’de iki büyük patlama duyuldu.

    Mühimmat deposu hedef alındı

    Kent merkezinden dumanlar yükseldiği saldırıda, hedef alınan noktanın mühimmat deposu olduğu iddia edildi.

    DHA'nın haberine göre, Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak saldırıyı doğruladı.

    Ukrayna’nın başkenti Kiev de patlama #1

    "Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenledi"

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak, BM Genel Sekreteri António Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezindeki füze saldırıları hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Podolyak, mesajında "Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var” ifadeleri yer aldı.

    Ukrayna’nın başkenti Kiev de patlama #2

    Kiev Belediye Başkanı: Düşman Kiev'e saldırdı

    Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Arkadaşlar düşman Kiev’e saldırdı. Sevchenko semtinde 2 patlama meydana geldi. Ekipler olay yerinde çalışıyor. Saldırıdan zarar görenlere ilişkin bilgiler güncelleniyor" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna’nın başkenti Kiev'de patlama VİDEO

    Ukrayna’nın başkenti Kiev de patlama #3

    Ukrayna’nın başkenti Kiev de patlama #4

    Ukrayna’nın başkenti Kiev de patlama #5


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