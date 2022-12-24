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    Ukrayna’nın Herson kentine saldırı: 8 ölü

    Herson'da, Rusya tarafından yapılan hava saldırılarında ölü sayısının 8'e yükseldiği yaralıların sayısının ise 58 olduğu belirtildi. Vladimir Zelensky, bölgede askeri tesis olmadığını vurguladı.
    • 24.12.2022 - 20:10
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    Ukrayna’nın Herson kentine saldırı: 8 ölü

    Ukrayna’nın güneyinde bulunan Herson, bugün sabah saatlerinde Rusya tarafından hava saldırısına uğradı.

    Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini belirterek 58 yaralı olduğunu duyurdu.

    Ukrayna Ulusal Güvenlik Güçleri saldırıyla ilgili resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Rus birlikleri, Herson kentini, Berislavski ve Herson ilçelerinin yerleşim yerlerini uçaksavarlar, havan topları, roket ve namlulu toplarla vurdu." ifadelerini kullandı.

    "Ukrayna'nın ve Ukraynalıların gerçek hayatı"

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, saldırıyla ilgili açıklama yaparak yaralıların görsellerini paylaştı.

    Vladimir Zelensky açıklamasında "Sosyal ağlar büyük olasılıkla bu fotoğrafları ‘hassas içerik’ olarak işaretleyecektir. Ancak bu hassas bir içerik değil - Ukrayna'nın ve Ukraynalıların gerçek hayatı." ifadelerini kullandı.

    "Kazanmak için aktif ve kalıcı desteğinize ihtiyacımız var"

    DHA'nın haberine göre; Zelensky bombalanan yerlerin şehrin merkezi olduğunu ve buralarda askeri unsur bulunmadığını vurguladı.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba yarın Hrıstiyanlar arasında kutlanacak Noel Bayramına atıfta bulunarak "Avrupa, Kuzey Amerika ve ötesindeki aileler bayram yemekleri hazırlarken, şu anda kötülükle savaşan Ukrayna'yı da unutmayın. Kazanmak için aktif ve kalıcı desteğinize ihtiyacımız var." açıklamasını yaptı.

    Ukrayna’nın Herson kentine saldırı: 8 ölü #1

    Ukrayna’nın Herson kentine saldırı: 8 ölü #2

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    Ukrayna’nın Herson kentine saldırı: 8 ölü #4


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