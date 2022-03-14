Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 2 milyon 808 bin 792'ye yükseldi

Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 2 milyon 808 bin 792'ye yükseldi

BM, Ukraynalı sivillere ilişkin son durumu açıkladı. En fazla mülteci Polonya'ya geçerken, hangi ülkeye kaç sivilin sığındığı belli oldu.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki siviller, ülkelerini terk etmek zorunda kalıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle söz konusu ülkeden ayrılanların sayısını paylaştı.

UKRAYNA'DAN AYRILANLARIN SAYISI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler aktarıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-12 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 2 milyon 808 bin 792 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

HANGİ ÜLKEYE KAÇ MÜLTECİ GEÇTİ

Polonya'ya 1 milyon 720 bin 227, Macaristan'a 255 bin 291, Slovakya'ya 204 bin 862, Rusya'ya 131 bin 365, Moldova'ya 106 bin 994, Romanya'ya 84 bin 671, Belarus'a 1226 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 304 bin 156 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

4 MİLYON UYARISI

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

EN AZ 596 SİVİL ÖLDÜ

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-12 Mart arası en az 596 sivil hayatını kaybetti, 1067 sivil ise yaralandı.

Yapılan açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.