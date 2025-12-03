Ultra Ortodoks Yahudilerin askere alınması İsrail'de krize sebep olabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Savaş adı altında iki yıldır Gazze'ye karşı bir soykırım yürüten İsrail devleti, saldırgan politikalarını sürdürüyor.

İsrail'de yakın zamanda gündeme gelen Haredi Yahudilerin de askerliğe alınması kararı, ülkede çalkantılara yol açtı.

1948 yılında İsrail'in kurulmasıyla çıkmış olan bir yasa, geçmişte yaygın şekilde duaları ve dindarlıklarıyla askerleri kötülüklerden koruduklarına inanılan, dini çalışmalar yürüten ultra Ortodoks veya Haredi Yahudileri askerlikten muaf tutuyordu.

70 senede nüfuslarının ikiye katlanan ultra Ortodoks Yahudiler, 7 Ekim'den bu yana askerlikten muaf olan yaklaşık 60 bin kişi yapıyor.

Haredi Yahudilerin de orduya dahil edilmeleri İsrail'de yoğun tepkiyle karşılandı.

PROTESTOLAR PATLAK VERDİ

İki yıllık savaş yorgunluğunun da etkisiyle askerlik politikasına karşı tavır alan ultra Ortodoks Yahudiler, protestolar düzenledi.

Düzenlenen protestoda ultra Ortodoks Yahudiler, iki Haredi politikacıyı hedef aldı.

HAREDİLER ORGANİZE OLDU

Geçen hafta İsrail jandarması asker kaçağı olduğu gerekçesiyle bir Haredi'yi tutuklamaya kalkınca ultra Ortodoks gruplar ayaklandı. Jandarmanın sınır polisleri tarafından kurtarılması gerekti.

Asker kaçaklarının tutuklanması olaylarına karşı Harediler organize oldu. Oluşturdukları iletişim ağı ile mobilize olarak tutuklamaların yaşanmasına engel olmaya başladılar.

KRİZE YOL AÇABİLİR

BBC'ye konuşan Tel Aviv vatandaşları arasında Haredilerin de askere alınması gerektiğini savunanların sayısı dikkat çekti.

Haberde, karar hakkındaki kutuplaşmanın ülkede kriz ve bölünmeye sebep olabileceği gibi risklere de değinildi.