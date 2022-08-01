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    Umman’da sel sularında can pazarı

    Wadi Alhoqain Nehri’nde bulunan çok sayıda kişi, aniden çağlayarak gelen sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu.
    • 01.08.2022 - 21:35
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 22:11
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    Umman’da sel sularında can pazarı

    Umman’daki sel felaketinde görenleri soluksuz bırakan anlar yaşandı.

    Al Batinah bölgesinde yer alan Rustaq kasabasındaki Wadi Alhoqain Nehri’ni şiddet yağışlar nedeniyle meydana gelen sel suları vurdu.

    Son anda kurtuldular

    İHA'nın haberine göre, nehirde bulunan çok sayıda kişi sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu.

    Arkadaşları kurtardı

    Sulara kapılan 1 kişi ise arkadaşlarının onu son anda yakalaması sayesinde ölümden döndü.

    Sel sonrası nehrin rengi kahverengiye dönerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

    Umman’ın kuzeyindeki Şinas, Saham ve Rustaq’da şiddetli yağışların sele neden olduğu aktarıldı.

    Umman’da sel sularında can pazarı VİDEO


    Umman’da sel sularında can pazarı #1

    Umman’da sel sularında can pazarı #2


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