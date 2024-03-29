UNICEF: 1,7 milyon Filistinli yerinden edildi Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,7 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

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AA

İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

Gazze'de binlerce masumu öldüren İsrail, binlerce kişiyi de evlerinden etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki çocukların acil insani ara verilmesine ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,7 milyon Filistinlinin yerinden edildiği, bunların yarısını suya, yiyeceğe, yakıta ve ilaca yeterli erişimi olmayan çocukların oluşturduğu ifade edildi.

"Çocuklar sağlık hizmetine ihtiyaç duyuyor"

UNICEF Sözcüsü James Elder, iki gün önce yaptığı açıklamada, "Bugün Gazze Şeridi'nde çocuklar, her zamankinden daha fazla sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor ancak buna her zamankinden daha az erişebiliyor." demişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)