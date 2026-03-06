UNICEF, ABD-İsrail İran savaşında ölen çocukların bilançosunu açıkladı: 189 can yok oldu

Orta Doğu'da gerilim had safhada...

ABD ile İran arasında uzun süren gerilimler sonrası başlayan müzakereler, anlaşma adına umut olmuştu.

SALDIRILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Ancak 28 Şubat'ta İsrail'in İran'a saldırısı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları, çatışmaların dozunu artırdı.

İran'dan misilleme saldırılarla karşılık gelmesi üzerine hem savaş çanları hem de insanların vicdanları susmadı.

OKUL SALDIRISI: 181 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'a yönelik saldırıların ilk gününde Hürmüzgan eyaletinde bulunan bir ilkokulun da hedef alınması sonucu 181 öğrenci hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları ve uluslararası basın kuruluşları, okulun bir askeri kompleksin yakınında bulunması nedeniyle vurulduğunu, ancak binanın tamamen sivil amaçlı kullanıldığını doğruladı.

UNICEF'TEN KAPSAMLI ARAŞTIRMA

Sivilleri hedef alan saldırıya, İran’ın yanı sıra dünyanın dört bir yanından tepki yağmıştı.

Savaşlar ve yıkımlar devam ederken UNICEF, savaşlarda yaşanan çocuk ölümlerine ilişkin geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirdi.

UNICEF'in verileri can kayıplarının sadece İran ile sınırlı kalmadığını gösteriyor.

Çatışmaların yaşandığı diğer bölgelerde de çocuk ölümleri rapor edildi.

SAVAŞLARDA ÇOCUKLAR CAN VERİYOR

İran’da Minab’daki okul saldırısı da dahil olmak üzere farklı bölgelerde yaşanan olaylarda toplam 181 çocuk hayatını kaybetti.

Lübnan’da ise son 24 saatte gerçekleşen hava saldırılarında 7 çocuk yaşamını yitirdi.

Kuveyt’te bölgedeki gerilime bağlı olaylarda 1 çocuk hayatını kaybetti.

SİVİLLERİ KORUMA ÇAĞRISI YAPILDI

UNICEF yaptığı açıklamada, çocukların savaşları başlatmadığını ancak en ağır bedeli çocukların yaşadığını vurguladı.

Okulların ve çocukların uluslararası insancıl hukuk kapsamında koruma altında olduğu, hatırlatılan açıklamada UNICEF, tüm taraflara askeri tırmanışı durdurma ve sivilleri koruma çağrısı yapıldı.