Unutmayacağız, unutturmayacağız! Srebrenitsa soykırımının 30. yılı

Dünyada yaşanan soykırım zalimliğinden biri Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Boşnakların katliamı sürecinde yaşandı.

Sırp birliklerinin, 1992-1995'teki savaş döneminde en az 8 bin 372 Boşnak sivili katlettiği soykırımın 30. yılı anılıyor.

SIRPLAR, SREBRENİTSA'YI İŞGAL ETTİ

Srebrenitsa 11 Temmuz 1995'te, Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edildi.

BOŞNAKLAR, SIRPLARA TESLİM EDİLDİ

İşgal sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

SIRPLAR 8 BİN 372 BOŞNAK'I KATLETTİ

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar ise otobüs ve kamyonlara bindirilen erkeklerden 8 bin 372'sini götürdükleri ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda acımasızca katletti.

TOPLU MEZARLAR

Katledilenlerin cesetleri, bulunmamaları amacıyla ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.

11 TEMMUZ'DA TÖREN DÜZENLENİYOR

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 765 kurban toprağa verilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklara defnedildi.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI'NIN 7 KURBANI BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen soykırım kurbanlarından 7'si daha bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

1.000'DEN FAZLA KAYIP VAR

Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1.000'den fazla kişi bulunuyor.

ULUSLARARASI ADALET DİVANI "SOYKIRIM" DEDİ

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

ÖLÜM YOLUNDA BARIŞ YÜRÜYÜŞÜ

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından işlenen soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda, geleneksel olarak "Barış Yürüyüşü" düzenleniyor.

Temmuz 1995'te yapılan soykırım nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak bilinen orman yolunda 3 gün süren yürüyüş, katılımcıların her gün ortalama 35 kilometre katederek 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşmasıyla sona erdi.

EMİNE ERDOĞAN'DAN SREBRENİTSA SOYKIRIMI'NIN 30. YILI PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Acısı dün gibi taze olan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde, hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Bugün, Srebrenitsa'yı anmak sadece yas tutmak değil, aynı zamanda insanlığın onurunu korumak için mücadele etmektir. Acısı dün gibi taze olan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde, hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: SREBRENİTSA'YI ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa soykırımının 30. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 1995'te Avrupa'da dünyanın gözü önünde yaşanan, insanlık tarihinin şahit olduğu en elim olaylardan Srebrenitsa soykırımının 30. yılı olduğunu anımsattı.

Soykırımda katledilen 8 bin 372 Bosnalıyı rahmetle andığını, geride kalan ailelerinin ve Bosna Hersek halkının acılarını tüm kalbiyle paylaştığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti: