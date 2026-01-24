Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan orduya 'yapısal dönüşüm' talimatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Barış Kurulu'nun oluşturulması ve İran'ı tehdit eden ABD'nin bölgeye askeri unsurlarını konuşlandırmasıyla yoğun bir hareketliliğin olduğu Orta Doğu'dan yeni bir gelişmenin haberi verildi.

Krallık Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti'ye bir talimat mesajı gönderdi.

"SİLAHLI KUVVETLERDE DÖNÜŞÜM İÇİN YOL HARİTASI TALİMATI"

Mesajda, "Sizlere, önümüzdeki üç yıl içerisinde Silahlı Kuvvetlerde yapısal bir dönüşüm sağlamak için kapsamlı bir strateji ve net bir yol haritası hazırlanması talimatını veriyorum." ifadesi kullanıldı.

MEVCUT VE GELECEKTEKİ TEHDİTLER İLE MÜCADELE

Bu talimatın, ordunun teknolojik gelişmelerin ve genişleyen operasyonel ortamın getirdiği mevcut ve gelecekteki tehditler, hızlı değişimler ve zorluklarla mücadele edebilmesi için verildiğini kaydeden 2. Abdullah, farklı operasyonel çevrelerdeki muharebe gereksinimlerini karşılamak için silahlı kuvvetlerin organizasyon yapısının güncellenmesi gerektiğini belirtti.

MUHAREBE HAZIRLIĞINA SAHİP BİR ORDU İSTİYOR

Ürdün Kralı, stratejik caydırıcılığı sağlamak adına gerekli yetkinliğe, profesyonelliğe ve muharebe hazırlığına sahip, çevik, esnek ve yüksek kaliteli ordu yapısına erişmek istediğini vurguladı.

SİBER OPERASYONLAR, OTONOM SİSTEMLER, YAPAY ZEKA

Gelişmiş teknolojinin savaş ideolojisinin merkezine entegre edilmesi ve savunma ve saldırı amaçlı siber operasyonlar alanının, yatırım yapılabilecek önceliklerden biri olarak belirlenmesi gerektiğini kaydeden 2. Abdullah, insansız otonom sistemler ile yapay zekanın silahlı kuvvetlerin birliklerinin tüm seviyelerinde kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

"İLERİ SAVUNMA TEKNOLOJİSİ" İÇİN BİR "MERKEZ"

Ürdün Kralı ayrıca, Tasarım ve Geliştirme Merkezi'nin rolünün de "ileri savunma teknolojisinin araştırma, geliştirme ve üretiminde bir merkez" haline gelecek şekilde yeniden yapılandırılması talimatını verdi.

Söz konusu talimatların, Silahlı Kuvvetlere bağlı fonların ve şirketlerin hükümet ve yönetimde en yüksek mesleki standartlara uygun şekilde yeniden yapılandırılması için net adımların onaylanmasını da içerdiği belirtildi.