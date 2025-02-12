Uzmanlar uyardı: Afrika'da çatlak iyice büyüdü, kıta ikiye bölünüyor

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Dünyamız sürekli evrim geçiriyor...

Dünyanın en büyük ikinci kıtası olan Afrika, şu anda iki ayrı kıtaya bölünmenin eşiğinde.

İKİ AYRI KITAYA BÖLÜNECEK

2005 yılında Etiyopya Çölü’nde ortaya çıkan 56 kilometre uzunluğundaki yarık, her yıl yaklaşık 2 santimetre büyüyor.

Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara'daki bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırma, bölünmenin beklenenden daha erken gerçekleşeceği konusunda uyardı.

"TOPRAKLARINI SULAR ALTINDA BIRAKACAK"

Profesör Ken MacDonald, Doğu Afrika'nın Etiyopya'daki çatlaktan ayrılıp Somali ve Nubian levhalarına ne zaman girebileceğine dair bir tahminde bulundu.

MacDonald, "Olabilecek şey, Hint Okyanusu'nun sularının içeri girip şu anda Doğu Afrika Rift Vadisi olan yeri sular altında bırakması." dedi.

YENİ BİR OKYANUS OLUŞACAK

Bilim insanları, yeni bir okyanusun oluşumunun muhtemelen önümüzdeki bir ila beş milyon yıl arasında gerçekleşebileceğini, başlangıçta tahmin edilen hızın iki katı olabileceğini öngördü.

Yeni okyanusun derinliklerinin Atlas Okyanusu'na benzer olması bekleniyor.

Profesör MacDonald, "İnsan yaşamı ölçeğinde çok fazla değişiklik görmeyeceksiniz. Depremler hissedeceksiniz, volkanların patladığını göreceksiniz, ancak okyanusun yaşam süremize müdahale ettiğini görmeyeceksiniz." diye konuştu.

YARIK İLK KEZ 2005 YILINDA OLUŞTU

Etiyopya yarığı ilk olarak 2005 yılında, şu anda Doğu Afrika Rift Vadisi olarak bilinen çölde ortaya çıktı.

Dünya kabuğundaki bu devasa çatlak, yaklaşan bir kıtasal kaymanın başlangıcını doğruluyor.

ADEN KÖRFEZİ VE KIZILDENİZ KITASAL KAYMANIN SONUCU

Raporda, Arap levhasının son 30 milyon yıldır Afrika kıtasından yavaşça kaydığı ve Somali levhasının da benzer tektonik davranış gösterdiği belirtildi.

Aden Körfezi ve Kızıldeniz aynı kıtasal kaymaların bir parçası olarak oluştu.

MADAGASKAR İKİ AYRI ADAYA BÖLÜNEBİLİR

Kenya’da 2018 yılında yaşanan yoğun yağışların ardından çatlaklar oluşmuş; bazı yerel halk, o dönemde yer sarsıntısı hissettiklerini bildirmişti.

Araştırmacılar, iki levha birbirinden uzaklaştıkça bu tür çatlakların oluşmaya devam edeceğini ve Madagaskar'ın da iki ayrı adaya bölüneceğini öne sürüyor.

Afrika’nın ikiye bölünmesi, bilim insanları tarafından dikkatle takip ediliyor.

Bu durum, kıtanın geleceği hakkında önemli öngörülerde bulunulmasına olanak tanıyor.