Valerie Biden: Meghan Markle, ABD başkanlığı için iyi bir aday olur

Valerie Biden: Meghan Markle, ABD başkanlığı için iyi bir aday olur

ABD Başkanı'nın kız kardeşi, Markle'ı Demokrat Parti'ye davet etti. Biden, Kraliyet Ailesi'nin tartışmalı isminin iyi bir başkan adayı olacağını savundu.

Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, daha önce hakkında "ABD başkanlığına oynuyor" şeklinde çıkan haberlerle gündeme geldi.

Meghan Markle'ın, Hillary Clinton'ın 2016 başkanlık kampanyasının üst düzey isimlerinden biriyle bağlantısı ortaya çıkmış, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Markle'ın 2024 seçimlerinde aday olmasını istemişti.

Meghan Markle'ın ismi ABD başkanlığı ile anılıyor

Şimdi ise ABD Başkanı Joe Biden'ın kız kardeşi Valerie Biden, 40 yaşındaki Markle hakkında yaptığı açıklamayla konuşuluyor.

ITV'de yayınlanan "Good Morning Britain" adlı programa katılan Biden, Meghan'ın "Demokrat Parti'ye katılmasından memnuniyet duyacağını" ve kendisinin başkanlık için gelecekte "iyi bir aday" olabileceğini söyledi.

"Demokrat Parti'ye katıl" çağrısı

"Kadınların siyasette olması harika." diyen Biden, siyasette ne kadar çok kadın olursa demokratik sistemin o kadar iyi olacağını ve daha iyi bir bakış açısına sahip olunacağını ifade etti.

Valerie Biden, "Meghan'ın gelip Demokrat Parti'ye katılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

"İyi bir başkan adayı olur"

Meghan'ın "bir gün başkanlık için iyi bir potansiyel aday olup olmayacağı" yönündeki soruya Biden, "Evet, muhtemelen. Tabii ki olacak." yanıtını verdi.

Markle'ın siyasi geçmişi

Meghan ve kocası Harry, Eylül 2020'de Amerikalıları oy kullanmaya teşvik ettikleri gerekçesiyle Cumhuriyetçiler tarafından başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanmıştı.

Çift ayrıca, iki yıl önceki seçim sürecinde nefret söylemi ve yanlış bilgilendirmeye karşı uyarılarda bulunmuştu.

Trump: Harry'ye bol şans diliyorum

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Harry ve Meghan'ın videosuna yanıt veren dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Sussex Düşesi'nin "hayranı olmadığını" belirterek, "Harry'ye bol şans diliyorum çünkü buna ihtiyacı olacak." demişti.

İngiltere Kraliyet Ailesi'ne yakın çevreler, Meghan Markle'ı, düşes unvanını kullanarak ABD'de siyasi hakimiyet sağlamaya çalışmakla suçluyor.

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