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Van Gogh'un 'Beyaz Şapkalı Köylü Kadın' portresi 4.5 milyon euroya satıldı

Van Gogh'un 'Beyaz Şapkalı Köylü Kadın' portresi 4.5 milyon euroya satıldı 1884 yılında yapıldığı belirtilen tablonun satış fiyatı açıklandı. Kendi müzesi olan özel bir koleksiyoncu, tablonun sahibi oldu.