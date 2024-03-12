Van Gogh'un 'Beyaz Şapkalı Köylü Kadın' portresi 4.5 milyon euroya satıldı

Dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'a ait portre açık artırmada satıldı.
'Beyaz Şapkalı Köylü Kadın' adlı tablo, 4.5 milyon euroya alıcı buldu.
Sanat eserinin satıcısı New Orleans'tan Amerikalı M. S. Rau Galerisi, alıcısı ise Avrupa dışında kendi müzesi olan özel bir koleksiyoncu oldu. Ancak kimliği açıklanmadı.
1884 yılı civarında yapıldı
63x48 santimetre ölçülerindeki tuvalin, sanatçının ailesinin evinin bulunduğu Hollanda'daki Nuenen köyünde yaşadığı 1884 yılı civarında yapıldığı belirtiliyor.
Söz konusu eser, Maastricht'teki Avrupa Sanat Fuarı'nda satışa çıkarıldı.
Yeni keşfedilen çizimi
Öte yandan Van Gogh'a ait kara kalem çalışması, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ilk kez 2021 yılında sergilenmişti.
Van Gogh Müzesi, sanatçının, daha önce görülmemiş, yorgun yaşlı bir adamın resmedildiği çiziminin yeni keşfedildiğini doğrulamıştı.
Van Gogh’un kariyerinin başlarında çizildi
Müze, "Study for Worn Out" adlı çalışmanın 1882 yılında, yani Van Gogh’un kariyerinin başlarında çizildiğini açıklamıştı.
Söz konusu çizimin, yüzyıldan uzun süredir Hollandalı bir ailenin özel koleksiyonunda saklı kaldığı belirtilmişti.
“Vincent” imzasına sahip kara kalem çalışması, tahta sandalyeye oturmuş, yelek, pantolon ve bot giymiş yaşlı bir adamı başı ellerinin arasında resmediyor.
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