Van Gogh'un eserine zarar veren aktivistler ceza aldı

Eylül ayında Londra'daki bir müzede Vincent Van Gogh tablosunun çerçevesine zarar veren iki çevre aktivisti hapis cezası aldı.

Son dönemde iklim aktivistleri önde gelen sanat eserlerine saldırı düzenliyor.

Daha önce İngiltere'nin başkenti Londra'da, iki aktivist tarafından Van Gogh'un Sunflowers (Ayçiçekleri) adlı tablosuna çorbayla saldırı düzenlenmişti.

Gerçekleştirilen eylem sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Çiçek Açan Şeftali tablosuna zarar verildi

Bu eylemlere bir yenisi daha eklendi ve 24 yaşındaki Emily Brocklebank ve 22 yaşındaki Louis McKechnie, Londra'daki bir müzede Vincent Van Gogh'un 'Çiçek Açan Şeftali' tablosunu hedef aldı.

18. yüzyıldan kalma çerçeveye kendilerini yapıştıran iki kişi, görevliler tarafından engellenmeye çalışıldı.

"Büyük miktarda yapıştırıcı kalmış"

Aktivistler hakkında açılan mahkemede savcı, "Geride büyük miktarda yapıştırıcı kalmış ve çerçevenin yaldızlarına sızmış solvent alanları vardı. Ayrıca çerçevenin bazı kısımları düşmüştü." dedi.

Çerçeveye 2 bin 426 dolar değerinde hasara neden olduğu tespit edildi.

Hapis cezası verildi

Bunun üzerine Brocklebank'a 21 gün hapis cezası verildi, altı ay ertelendi ve elektronik monitör takması gereken altı haftalık sokağa çıkma yasağı verildi.

Brocklebank mahkemeye, yapıştırıcının fazla zarar vereceğini düşünmediğini ve bir doğa aşığı olarak van Gogh'un protestolarını onaylayacağını söyledi.

Cezası uzatıldı

Öte yandan İngiltere Premier Lig'de Everton ile Newcastle United arasında oynanan bir maç sırasında kendisini kale direğine kabloyla bağladığı için altı haftalık hapis cezasını verilen McKechnie'nin cezası da 3 hafta daha uzadı.