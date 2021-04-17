Van Gölü’nün fotoğrafçısı Astronot Kate Rubins Dünya’ya döndü

Uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı ile NASA’nın düzenlediği Dünya Turnavası yarışmasında birinci olan Astronot Kate Rubins, 185 günlük uzay görevi ardından Dünya’ya döndü.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı çevrimiçi fotoğraf yarışmasında kazanını uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafının sahibi Astronot Kate Rubins, Dünya’ya döndü.

Dünya’nın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün adının dünya çapında duyulmasına katkı sağlayan Kate Rubins, Van Valiliği tarafından ‘fahri hemşeri' ilan edilmiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say başta olmak üzere birçok yetkili tarafından Van’a davet edilmişti.

PARAŞÜTLERLE İNİLDİ

Astronot Kate Rubins, iki meslektaşı ile Kazakistan’ın Dzhezkazgan kasabasının güneydoğusuna sabah saatlerinde iniş gerçekleştirdi.

185 günün ardından Dünya’ya paraşütlerle yapılan inişlerde herhangi bir sorun yaşanmadı.

Astronot Rubins, ve meslektaşları, uzayda geçen 185 günün ardından temiz hava aldı.

BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

185 günlük uzay görevi 21 Nisan Çarşamba günü saat 15.15'te 85 basın toplantısında tartışılacak.

Toplantı, NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nden gelen haber konferansı, NASA Televizyonu, NASA uygulaması ve ajansın web sitesinde canlı yayınlanacak.