Vanuatu açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada 6.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'nun güneydoğu açıklarında olduğu ifade edildi.

Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

TSUNAMİ UYARISI

10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Vanuatu'da 17 Aralık 2024'te başkent Port Vila'nın 30 kilometre açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.