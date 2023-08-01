Venedikliler turistlerden şikayetçi: Lütfen artık gelmeyin Geri dönülemez tehlikesiyle karşı karşıya Venedik'e turist akını sürüyor. Yerel halk ise turistlerden oldukça şikayetçi. Venedikliler yaptıkları açıklamada turistlere 'lütfen artık gelmeyin' çağrısı yaptı.

ensonhaber.com

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Kanalları, köprüleri ve gondollarıyla meşhur olan Venedik, Avrupa'nın en görkemli şehirleri arasında yer alıyor.

Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği güzide şehirle ilgili dikkat çeken uyarılar geldi.

Birleşmiş Milletler'in kültür dairesi, Venedik'in tehlikedeki dünya mirası alanları listesine eklenmesi gerektiğini söyledi.

Venedik tehlikeyle karşı karşıya

UNESCO'nun bir raporuna göre, ikonik İtalyan şehri, iklim değişikliği, turizm, aşırı gelişme ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle "geri dönüşü olmayan" hasar riskiyle karşı karşıya.

Ancak bu uyarılara rağmen kimsenin riskleri önemsemediği gözler önüne sürüldü.

Turistlerle doldu taştı

İtalya’nın Venedik kentindeki ünlü Rialto Köprüsü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) aşırı turizmi ve küresel ısınmayı gerekçe göstererek bu su şehrinin 'tehlike altındaki şehirler listesi'ne alınmasını tavsiye etmesinin ardından turistlerle dolup taştı.

AFP'nin haberine göre selfie çeken, dondurma yalayan ve bavullarını taşıyan turistler, UNESCO'nun "geri dönüşü olmayan" hasar riski uyarısını umursamaz bir şekilde Venedik’te dolaşmaya devam etti.

ABD’li 28 yaşındaki Ashley Park, Venedik'in kalabalık olacağını bildiğini ancak bunun tatilini mahvetmediğini söyledi.

Venedik’e saygı göster tişörtleri giydiler

Tarihi köprüdeki kalabalık arasında #RespectVenezia (Venedik’e saygı göster) yazılı bir tişört giyen 23 yaşındaki belediye çalışanı Diego Nechifrovo ise uygunsuz davranışlarda bulunan turistlere göz kulak olmakla meşguldü.

Uygunsuz görüntülerden şikayetçi

Nechifrovo yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bazen birinin sigarasını yere attığını ya da tişörtsüz dolaştığını görüyorum. En kötüsü ise bir keresinde bir aile Doge Sarayı'nın hemen önüne oturmuş ve piknik yapmaya başlamıştı. Birkaç hafta önce ise dikkati dağılmış bir turist selfie çekerken suya düştü.

Soyadını vermekten kaçınan Venedikli Claudio ise "Venedik'e geliyorlar çünkü burası ünlü. Hepsi bu, Venedik hakkında hiçbir şey bilmiyorlar." dedi.

"Lütfen artık gelmeyin"

Eğitimli turistlerin kentin çok sayıdaki kilise ve müzesini ziyaret edip tadını çıkardığı günlerin geride kaldığını söyleyen Claudio şunları kaydetti:

Şimdi gelenler müzenin ne olduğunu bile bilmiyor. Bu kültür turizmi değil. Sahile ya da dağlara gitmeleri gerekiyor ama buraya değil. Lütfen artık gelmeyin!

Gemiler ekosisteme zarar veriyor

Binlerce günübirlikçi taşıyan ve kıyıya son derece yakın seyreden gemilerin Venedik'in temellerini aşındıran büyük dalgalara neden olduğu ve lagünün kırılgan ekosistemine zarar verdiği konusunda uyarıda bulunuldu.

3,2 milyon yatılı turist

Resmi verilere göre geçen yıl yaklaşık 3,2 milyon turist Venedik'in tarihi merkezinde konakladı.

Bu sayıya geceyi burada geçirmeyen binlerce günübirlik ziyaretçi dahil değil.