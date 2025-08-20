Venezuela: ABD'nin tehditleri tüm bölgeyi tehlikeye atıyor

Venezuela hükümetinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, ABD hükümetinin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması için ödül miktarını 50 milyon dolara çıkarma kararına tepki gösterildi.

"ABD'Lİ YETKİLİLER, VENEZUELA'YA YÖNELİK TEHDİT VE İFTİRALARLA DOLU BİR KAMPANYA YÜRÜTÜYOR"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD'nin tehditleri tüm bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye atıyor. Buna Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun (CELAC) ilan ettiği Barış Bölgesi de dahildir. Bu alan, Latin Amerika halkları arasında egemenliği ve işbirliğini teşvik etmektedir. ABD'li yetkililer, Venezuela'ya yönelik tehdit ve iftiralarla dolu bir kampanya yürütüyor."

"VENEZUELA HÜKÜMETİ, ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU AĞINI ÇÖKERTTİ"

Washington'un uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi: