Venezuela Dışişleri Bakanı: ABD asker ve sivilleri katlederek Maduro'yu kaçırdı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından çevrimiçi düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Olağanüstü Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde konuştu.

Gil, ABD'nin saldırılarını kınayarak, "3 Ocak, karanlık bir gün olarak hatırlanacaktır. ABD, Latin Amerika ve Karayipler'in barış bölgesini ihlal etti, korkakça bir askeri saldırı düzenledi. Askerleri ve sivilleri katletti ve Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı'nı kaçırdı" dedi.

ABD'nin gaddarca bir operasyon düzenlediğine dikkati çeken Gil, Birleşmiş Milletler Şartı'nın maddeleri, uluslararası insancıl hukuk, temel insan hakları ve görevi başındaki bir devlet başkanının kişisel dokunulmazlığının ihlal edildiğini vurguladı.

"VENEZUELA HALKININ EGEMENLİĞİ HEDEF ALINDI"

Gil, ABD'nin Venezuela halkının egemenliğini hedef aldığını belirterek yıllardır Venezuela'ya saldırmak için çeşitli söylemler öne sürdüğünü aktardı.

ABD'nin niyetine ilişkin Gil, "Sonunda maskeler düştü, asıl önemsedikleri şeyin doğal kaynaklar, yani petrol, su ve bölgenin biyolojik çeşitliliği olduğu açıkça ortaya çıktı" diye konuştu.

"YARIN BAŞKA BİR ÜLKE OLABİLİR"

Gil, "Bu saldırının sadece Venezuela'ya değil, Latin Amerika ve Karayipler'e yönelik olduğunu vurguluyoruz. Bugün Venezuela, yarın başka bir ülke olabilir" uyarısında bulundu.

Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun tarihi bir sorumluluğu bulunduğunu aktaran Gil, topluluğun tavır alması gerektiğini, 'sessiz kalmanın onaylama' anlamına geldiğini kaydetti.

Gil, Maduro'nun ülkenin meşru devlet başkanı olduğuna dikkati çekerek Maduro ve eşinin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı.