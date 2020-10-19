Venüs'te yeni bir yaşam belirtisi bulundu

Bilim insanları, Venüs'te yaşamın varlığına işaret edebilecek basit amino asit glisin tespit etti.

Batı Bengal'deki Midnapur Koleji'nden Arijita Manna tarafından kaleme alınan ve arXiv portalında yayınlanan bir makalede, Venüs'te yaşamın varlığını gösterebilecek basit amino asit glisin bulunduğu belirtildi.

Element, Atacama Büyük Milimetre Dizisi kullanılarak bulundu.

KUTUPLARIN YAKINLARINDA BELİRMEDİ

Radyo teleskop, gezegenin orta enlemlerinde 261.87 GHz frekansında karakteristik bir glisin emilim hattı tespit etti.

En çok ekvator yakınında gözlemlenen sinyal, kutupların yakınlarında hiç belirmedi.

YAŞAMIN KÖKENİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Venüs’te basit amino asit glisinin bulunmasının gezegenin atmosferinde erken yaşam formlarının varlığına işaret ediyor olabileceğini belirten makalenin yazarına göre; astrofizik, kimyasal fizik ve biyofizikte, basit moleküllerden en basit amino asit glisini sentezleme yöntemleri, kimyasal evrim ve yaşamın kökeni için büyük önem taşıyor.

HER ŞEY FOSFİN GAZININ KEŞFİ İLE BAŞLADI

Venüs'ün atmosferini inceleme konusu, özellikle Massachusetts ve Cardiff’ten bilim insanlarının eylül ayında gezegenin sert asidik bulutlarında, oksijensiz ortamlarda yaşayan mikroplar tarafından üretilen fosfin gazını keşfetmesinin ardından aktüel hale geldi.