Abone ol: Google News

Vietnam'da felaket anları: Teknenin alabora olması sonucu 37 kişi öldü

Ha Long Körfezi'nde etkili olan fırtına sonrası 48 turist ve 5 mürettebatı taşıyan tekne alabora olurken 37 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA DHA
20.07.2025 09:42

Vietnam'da korkunç anlar...

Ha Long Körfezi'nde, 48 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan tur teknesi aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora oldu.

37 ÖLÜ

Yetkililer, 11 kişinin kurtarıldığını, 37 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 5 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR

Sınır muhafızları, donanma, polis ve liman yetkililerinin yanı sıra 27 tekne ile 2 kurtarma botunun bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere bir komuta merkezi kurulduğunu kaydetti.

Dünya Haberleri