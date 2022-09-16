Vladimir Putin: 300 bin ton Rus gübresini ücretsiz bir şekilde vermeye hazırız

Vladimir Putin: 300 bin ton Rus gübresini ücretsiz bir şekilde vermeye hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin “Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız” dedi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı, Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde başladı.

Covid-19 salgını nedeniyle son 3 yıldan bu yana ilk kez yüz yüze yapılıyor.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan'ın başkenti Semerkant'ta düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Dünya siyasetinde önemli değişimlerin olduğunu aktardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı konuşmasında, dünya siyaseti ve ekonomisinde son dönemde esaslı dönüşümler yaşanmakta olduğunu ve bunların geri döndürülebilir değişimler olmadığını belirtti.

Putin, ŞİÖ’nün bugün dünyadaki en büyük bölgesel örgüt olduğunu ve uluslararası ile bölgesel sorunların çözümlenmesinde oynadığı rolü her geçen gün artırdığını kaydetti.

ŞİÖ'nün hedeflerini anlattı

Rusya lideri, "ŞİÖ ülkelerinin politika ve ekonomi alanlarında yaptıkları işbirliği, egoizmden yoksun yaklaşımlar üzerinde temelleniyor." dedi.

"Ücretsiz vermeye hazırız"

Rusya Devlet Başkanı konuşmasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne, ‘gelişmekte olan ülkelere ulaşabilmesi için Rus gübresiyle ilgili kısıtlamaları kaldırması için Avrupa Komisyonu’nu ikna etmesi’ çağrısını yaparak, "Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Semerkant Deklarasyonu imzalanacak

Zirvenin sonunda üye ülkelerin en önemli bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin somut tutumlarını içeren ve örgüt ülkeleri arasındaki karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın daha da iyileştirilmesi, ulaşım koridorlarının iyileştirilmesi ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik ortak yaklaşımları yansıtan zirve sonuçlarına ilişkin Semerkant Deklarasyonu imzalanacak.



