Vladimir Putin: Afganistan'daki krizin sebebi ABD

Rus lider, ABD'nin çekilme sürecine değindi. Putin, "Afganistan’daki krizin sebebi, ABD’nin sorumsuz girişimleridir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen 13. BRICS Ülkeleri Zirvesi’ne katıldı.

Putin'in gündeminde Afganistan'daki gelişmeler vardı.

"SİSTEM BOZULDU"

Küresel istikrarın son dönemde zarar gördüğüne dikkati çeken Putin, "Stratejik istikrarı oluşturan sistem gözle görülür bir şekilde bozuldu. Eski bölgesel çatışmalar sonlanmıyor, aynı zamanda yenilenen bir güçle tekrar alevleniyorlar." diye konuştu.

"KRİZİN SEBEBİ ABD'NİN SORUMSUZ GİRİŞİMLERİ"

ABD’nin Afganistan'dan çekilmesiyle ülkede yeni bir krizin yaşandığına işaret eden Putin, "Afganistan’daki yeni krizin sebebi, kendi değerlerini empoze etmeye çalışan ABD’nin sorumsuz girişimleridir. ABD’nin çekilmesinin ardından oluşan krizin bölge ve dünya güvenliğini nasıl etkileyeceği belirsiz." ifadelerini kullandı.

Putin, küresel düzende çok kutupluluğun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.