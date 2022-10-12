Vladimir Putin: Avrupalıları yüksek fiyatlarla enerji satın almaya zorluyorlar

Rus lider, sabotajların arkasında birtakım güçlerin olduğunu söyledi. Avrupa'ya ilave gaz tedarik edebileceklerini söyleyen Putin, "Rusya ile bağları koparmak istiyorlar" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası Forumu'nda konuşma yaptı.

Putin'in gündeminde Rusya'dan Avrupa'ya giden ve son günlerde sabotaj haberleriyle gündeme gelen boru hatları vardı.

Putin'den 'şişirilmiş fiyat' uyarısı

Boru hatlarındaki patlamaları "uluslararası terör eylemi" olarak nitelendiren Putin, "Bu çok tehlikeli bir olay. Rakipler, Avrupalıları enerji kaynaklarını şişirilmiş fiyatlarla satın almaya zorluyor." dedi.

Putin'e göre, hatlara yönelik "terör" saldırılarının arkasında "zaten bu tür sabotajlara başvuran eller" var.

"Arkasında, Avrupa'nın Rusya ile bağlarını koparmak isteyenler var"

Kommersant'ın haberine göre, Rus lider, "Rusya'nın enerji tesislerinde sabotaj yapıldığına dair tüm gerçekler kanıtlandı. Bunun arkasında Avrupa'nın Rusya Federasyonu ile bağlarını koparmak isteyenler var." ifadelerini kullandı.

Avrupa'ya ilave gaz tedariki sinyali

Vladimir Putin, Rusya'nın sonbahar-kış dönemi de dahil olmak üzere Avrupa'ya ilave gaz tedarik etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Putin ayrıca, patlamalardan sonra ABD'nin Avrupa'ya daha yüksek fiyatlarla kaynak sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Kuzey Akım hatlarının onarılmasının mümkün olduğunu dile getiren Putin, ancak bunun yalnızca "daha fazla işletme ve güvenlik durumunda anlamlı olduğunu" kaydetti.