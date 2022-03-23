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    Vladimir Putin, G20 Zirvesi'ne katılmayı planlıyor

    Rusya'nın Endonezya Büyükelçisi Vorobieva, Putin'in zirve konusundaki düşüncesini paylaştı.
    • REUTERS
    • 23.03.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 14:02
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    Vladimir Putin, G20 Zirvesi'ne katılmayı planlıyor

    G20 Zirvesi bu yıl Endonezya'da düzenlenecek.

    Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zirveye katılıp katılmayacağı konusu gündeme geldi.

    "PUTİN'İN NİYETİ VAR"

    Rusya'nın Endonezya Büyükelçisi Lyudmila Vorobieva, Putin'in dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getirecek toplantıda yer almayı planladığını söyledi.

    Vorobieva, söz konusu durum hakkında, "Koronavirüs salgını gibi birçok şeye bağlı." dedi. Büyükelçi Vorobieva, Putin'in şimdiye kadarki niyetinin katılım gösterme yönünde olduğunu kaydetti.

    RUSYA'NIN G20'DEKİ VARLIĞI SORGULANIYOR

    ABD ve Batılı müttefikleri, Ukrayna'ya saldırılarının ardından Moskova'nın G20 oluşumu içinde kalıp kalmamasını tartışıyor.

    Konuya ilişkin Vorobieva, G20'nin Ukrayna gibi krizlerin değil, ekonomik meselelerin tartışıldığı bir forum olduğunu dile getirdi.

    "SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNE YARDIM ETMEZ"

    Rus Büyükelçi, "Rusya'nın bu gibi forumlardan çıkarılması, ekonomik sorunların çözülmesine yardım etmez. Aksine, Rusya olmadan bu sorunlar daha da zorlaşır." diye ekledi.

    Vladimir Putin, G20 Zirvesi ne katılmayı planlıyor #1


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