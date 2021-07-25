Vladimir Putin: Kaçınılmaz saldırı düzenleme kapasitesine sahibiz

Rus Donanması Günü'nde düzenlenen törende konuşan Putin, Düşmanın herhangi bir denizaltı, gemi ve uçağını tespit etme ve gerektiğinde ona kaçınılmaz saldırı düzenleme kapasitesine sahibiz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Donanması Günü kapsamında St.Petersburg kentinde düzenlenen deniz geçit törenine katıldı.

Törende açıklamalar yapan Putin, Rusya'nın askeri deniz alanında geliştiğini, kısa sürede önde gelen deniz devletleri arasında yer aldığını söyledi.

“RUSYA YÜKSEK HASSASİYETLİ SİLAH SİSTEMLERİNE SAHİP OLDU”

Putin, Rus donanmasının okyanusların neredeyse her bölgesinde varlığını sürdüğünü belirterek şu sözleri kaydetti:

“Rusya, etkili uzun ve kısa mesafeli deniz havacılığı, güvenilir kıyı savunma sistemleri ile sürekli ve başarılı şekilde geliştirdiğimiz dünyada hala benzerleri olmayan, hipersonik yüksek hassasiyetli silah sistemlerine sahip oldu.





“DENİZ FİLOSU, ÜLKENİN MİLİ ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN TÜM İMKANLARA SAHİP”

Rus deniz filosu, ülkenin mili çıkarlarını korumak için tüm imkanlara sahip. Düşmanın herhangi bir denizaltı, gemi ve uçağını tespit etme ve gerektiğinde ona kaçınılmaz saldırı düzenleme kapasitesine sahibiz."