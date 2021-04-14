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- Vladimir Putin, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Vladimir Putin, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Aşılamanın ardından açıklama yapan Putin, pandeminin yakında gerileyeceğini umduğunu söyledi.
- AA
- 14.04.2021 - 15:30
- Güncelleme : 14.04.2021 - 15:40
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, koronavirüs aşısının ikinci dozu uygulandı.
Putin, çevrim içi olarak düzenlenen Rusya Coğrafya Topluluğu toplantısındaki konuşmada, ülkede aktif şekilde yapılan aşılama sayesinde salgının yakında gerileyeceği umudunu dile getirdi.
AŞI SONRASI AÇIKLAMA
Toplantıya başlamadan önce koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını bildiren Putin, "Her şeyin iyi olacağına eminim." ifadesini kullandı.
Putin, koronavirüs aşısının ilk dozunu 23 Mart’ta yaptırmıştı. Rus liderin hangi aşıyı olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, aşılama süreci basına açık yapılmamıştı.