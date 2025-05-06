Vladimir Putin, Mesud Pezeşkiyan ile görüşme gerçekleştirdi

AA

Kremlin’den açıklama geldi...

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğü bildirildi.

ŞEHİD RECAİ LİMANI'NDA MEYDANA GELEN PATLAMAYA DEĞİNDİLER

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin görüşmede, 26 Nisan’da Şehid Recai Limanı’nda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenler için taziye dileklerini bildirdi.

Pezeşkiyan ise Rusya Acil Durum Bakanlığının felaketin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yaptığı yardım nedeniyle teşekkür etti.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINDI

Rusya ile İran arasında 17 Ocak'ta imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması temelinde Rusya-İran iş birliğinin daha da geliştirilmesi konularının ayrıntılı olarak ele alındığı görüşmede, ulaştırma ve enerji alanlarında büyük ortak projelerin hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere, karşılıklı yarar sağlayan ticaret ve yatırım bağlarının genişletilmesinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmede, Umman'ın arabuluculuğunda İran ile ABD arasında İran nükleer programı konusunda yürütülen müzakerelerin durumu, güncel uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulurken Rus tarafının, uluslararası hukuk ilkelerine dayalı adil bir anlaşmaya varılması amacıyla bu diyaloğun ilerletilmesine kolaylık sağlamaya hazır olduğu teyit edildi.

ORTAK ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTIRMA VURGUSU

Her iki lider, Rusya ve İran arasında dış politika alanında pratik işbirliği ve koordinasyonun kapsamlı şekilde güçlendirilmesi amacıyla ortak çalışmaları yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldı.