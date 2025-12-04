Vladimir Putin: Trump’ın savaşı sonlanmasını istediğinden hiç şüphem yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında geldiği Hindistan’da Hint basınına röportaj verdi.

Putin, röportajında Ukrayna ile devam eden savaşa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TRUMP'IN SAVAŞIN SONLANMASINI İSTEDİĞİNDEN ŞÜPHEM YOK"

Son dönemlerde Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarına dikkat çeken Putin, "Trump’ın bu savaşın insani gerekçelerle de olsa hızlı bir şekilde son bulmasını istediğinden hiç şüphem yok. Çünkü kayıpların en aza indirilmesi gerektiğini defalarca dile getirdi" ifadelerini kullandı.

Savaşın son bulması için Trump’ın çabasının bir diğer nedeninin de ekonomik gerekçeler olduğuna dikkat çeken Putin, "Ekonomik nedenler de var. Bu enerji ve diğer alanları da kapsayabilir. ABD ile Rusya arasında ekonomik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin mümkün olduğu birçok alan var ve bu her iki ülke için de faydalı olacaktır" dedi.

"BATI'NIN BAŞLATTIĞI SAVAŞI DURDURMAK İSTİYORUZ"

Batılı ülkelerin Ukrayna’yı kışkırtarak kendilerine yönelik bir savaş başlattığını, Rusya’nın Kırım ve Donbass bölgesi kararlarının da bu gerekçeyle alındığını savunan Putin, "Rusya olarak biz, Batı'nın Ukrayna'yı kullanarak üzerimize yönlendirdiği bu savaşı durdurmak istiyoruz" dedi.

"GELİN UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİNİ BİZİ TEHDİT ETMEDEN SAĞLAYALIM"

Ukrayna’nın kendilerine yönelik tehdit oluşturduğunu da savunan Putin, "Ukrayna da dahil olmak üzere her ülke kendi savunma yöntemlerini seçme ve kendi güvenliğini sağlama hakkına sahip. Ukrayna’nın bu hakkını reddetmiyoruz. Ancak bu Rusya’ya karşı yapılırsa kabul edilemez.

Ukrayna NATO'ya katılmanın kendisine fayda sağladığını düşünüyor. Ama biz bunun güvenliğimizi tehdit ettiğini söylüyoruz. Gelin Ukrayna’nın güvenliğini bizi tehdit etmeden sağlamanın bir yolunu bulalım" dedi.

ZELENSKY'YE NEO NAZİ SUÇLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’in, Donbass’taki çatışmayı sonlandırma vaadiyle başkan seçildiğini söyleyen Zelensky, "iktidara geldiğinde, her ne pahasına olursa olsun barış için çabalayacağını vadetti. Ancak şuan selefi (Pedro Poroşenko) gibi davranıyor ve dar bir milliyetçi grubun, özellikle de radikal milliyetçilerin çıkarlarını halkın çıkarlarının üstünde tutuyor" ifadelerini kullanarak, Zelensky’in Neo Nazi politikalar yürüttüğünü savundu.

Ukrayna’da amaçlarına ulaşana kadar Rus ordusunun operasyonlarını sürdüreceğini de vurgulayan Putin, ayrıca NATO’nun 1990’lı yıllarda belirlenen sınırlarına geri çekilmesi gerektiğini söyledi.