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    Vladimir Putin: Ukrayna tahılının sevkiyatına yardımcı olmaya hazırız

    Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Alman ve Fransız liderlerle görüşmesinde tahıl konusunda sunduğu öneriye dikkat çekildi.
    • 28.05.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 16:53
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    Vladimir Putin: Ukrayna tahılının sevkiyatına yardımcı olmaya hazırız

    Rusya-Ukrayna savaşı, Kiev yönetiminin tahıl ihracatını sekteye uğrattı.

    Milyonlarca ton tahıl elde kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuya ilişkin önemli bir mesaj verdi.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Putin, tahıl sevkiyatına yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

    Rusya'dan "yardımcı oluruz" açıklaması

    Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya, Karadeniz limanlarından Ukrayna tahılının ihracatı da dahil olmak üzere engelsiz tahıl ihracatı için seçenekler bulma konusunda yardımcı olmaya hazır." denildi.

    Rusya ve Ukrayna, küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini karşılıyor. Aynı zamanda Rusya önemli bir küresel gübre ihracatçısıyken, Ukrayna ise mısır ve ayçiçek yağı ihracında öne çıkıyor.

    "Yaptırımlar kaldırılırsa..."

    Ayrıca Putin, Macron ve Scholz'a, yaptırımların kaldırılması halinde Rusya'nın gübre ve tarım ürünleri ihracatını artırmaya hazır olduğunu iletti.

    Bu talep, Putin tarafından İtalya ve Avusturalı liderlerle yapılan görüşmelerde de dile getirilmişti.

    Kiev ve Batılı ülkeler, Rusya'yı, Ukrayna saldırılarıyla tahıl, yemeklik yağ, yakıt ve gübre fiyatlarının yükselmesine neden olmakla suçluyor.

    Vladimir Putin: Ukrayna tahılının sevkiyatına yardımcı olmaya hazırız #1

    "Diyaloğu sürdürmeye açığız"

    Reuters'ın haberine göre, Kremlin, Putin'in Ukrayna ile müzakereleri sürdürmeye istekli olduğunu da dile getirdiğini kaydetti.

    Açıklamada, "Kiev yüzünden dondurulan müzakerelerin durumuna özel önem verildi. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus tarafının diyaloğu sürdürmeye açık olduğunu söyledi." notuna yer verildi.

    80 dakikalık görüşme

    Telefon görüşmesine ilişkin bir açıklama da Almanya'dan yapıldı.

    Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Şansölye Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un öğle saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştüklerini ifade etti.

    80 dakika süren görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı ve bunu sona erdirme çabalarının konuşulduğu belirtildi.

    Vladimir Putin: Ukrayna tahılının sevkiyatına yardımcı olmaya hazırız #2

    'Derhal ateşkes' çağrısı

    Yazılı açıklamaya göre, görüşmede Scholz ve Macron'un, Putin'e derhal ateşkes sağlanması ve Rus birliklerinin geri çekilmesi çağrısında bulunduğu vurgulandı.

    İki liderin ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile ciddi doğrudan müzakerelere girmesini ve yaşanan ihtilafa diplomatik bir çözüm bulmasını talep ettikleri aktarıldı.


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