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    Vladimir Putin: Ukrayna'yı işgal niyetimiz yok

    Rusya Devlet Başkanı Putin, amaçlarının Ukrayna'yı işgal etmek olmadığını söyleyerek "Askeri harekat dışında bir seçeneğimiz yoktu" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 17:16
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    Vladimir Putin: Ukrayna'yı işgal niyetimiz yok

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın 21'nci gününde kameraların karşısına geçti.

    Vladimir Putin, açıklamasına "Ukrayna'yı işgal niyetimiz yok." sözleriyle başladı.

    "HAREKAT PLANLANDIĞI GİBİ İLERLİYOR"

    Putin, Rus ordusunun Kiev yakınlarına gelmesinin Ukrayna'nın işgaline yönelik bir hedefi göstermediğini vurguladı.

    Askeri harekat dışında başka bir seçenekleri olmadığını belirten Putin, "Harekat planlandığı gibi gidiyor." dedi.

    "BATILI ÜLKELER KİEV'İ KAN DÖKMEYE İTİYOR"

    Tüm hedeflerine ulaşacaklarını söyleyen ve görüşmeye hazır olduklarını dile getiren Putin, "Ukrayna yakında nükleer silah sahibi olabilirdi. Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev’i kan dökmeye itiyor." ifadelerini kullandı.

    Vladimir Putin: Ukrayna yı işgal niyetimiz yok #1

    "KISITLAMALAR HER SENARYODA UYGULANACAKTI"

    Yaptırımlara rağmen kalan firmalara da teşekkür eden Putin, şöyle devam etti:

    "ABD'den baskı olmasına rağmen ülkemizde faaliyet gösteren şirketlere teşekkür ederim. Rusya'ya karşı kampanyaya katılanlara da şunu vuruglamak istiyorum: Kısıtlamalar her senaryoda zaten uygulanacaktı.

    "OPERASYON BAHANE OLDU"

    Operasyonumuz Batı için bir sebepti, bahaneydi. Kırım'daki referandumdan sonra da aynısı yaşandı. Kırım halkı özgür iradeleri ile ana vatandlarına katılmak istediklerinde de aynısı oldu.

    "GAZ FİYATLARI YÜKSELİYOR"

    Yaptırımlar tüm dünya ekonomisine önemli zararlar verdi, dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak. Ekonomik yaptırımlar Batı ülkeleri üzerinde olumsuz sonuçlara yol açtı. Avrupalı ve ABD'liler de yaptırımlardan olumsuz etkileniyor. Gaz fiyatları yükseliyor. Fakir ülkelerde açlıktan ölecek olan milyonların hesabını kim verecek? Batı’nın problemleri artmaya devam edecek."


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