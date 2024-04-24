Rize'de husumetlisini çocuğunun gözü önünde öldürdü Husumetlisi Orhan Kork'u tabanca ile öldüren Celal K. "Konuşmak için buluşmuştuk. Tartışma sırasında ateş ettim. Çocuğunun babasına sarıldığını görünce korktum, kaçtım" dedi.

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DHA

Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde Orhan Kork, önceki gün tartıştığı husumetlisi Celal K.'nin konuşma teklifini kabul edip, aracı ile köye geldi.

Burada Kork ile Celal K. yeniden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile Celal K., belinden çıkardığı tabanca ile Kork'a 7 el ateş edip, kaçtı. Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kork, hayatını kaybetti.

"Korktum, kaçtım"

Cenaze öğle vakti Küçükçayır Çatun Camisi'nde kılınan namaz sonrası toprağa verilirken kaçan Celal K., kendisine yardım eden arkadaşı S.C.K. ile Yüksekköy mevkiinde yakalandı.

Sorgusunda cinayeti itiraf eden Celal K., "Konuşmak için buluşmuştuk. Tartışma sırasında ateş ettim. Çocuğunun babasına sarıldığını görünce korktum, kaçtım." dedi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Araçta ailesinin beklediği ortaya çıktı

Diğer yandan Orhan Kork'un, husumetlisi Celal K. ile konuşmak için köye gittiği, aracında eşi ile çocuğunun olduğu, ikilinin konuşması sırasında tartışma çıktığı, Celal K.'nin tabanca ile ateş ettiği, bu sırada Kork'un çocuğunun araçtan inip, kanlar içerisinde kanlar babasına sarılıp, gözyaşı döktüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)