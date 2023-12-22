Vladimir Putin ve Mahmud Abbas, Gazze’yi görüştü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Gazze Şeridi’ndeki çatışmanın son bulması için yapılması gerekenlerin yanı sıra insani yardım çabalarını görüştü.

İHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki çatışmanın son bulması için yapılması gerekenlerin yanı sıra insani yardım çabalarının ele alındığı kaydedildi.

Ayrıca iki liderin, Abbas’ın belirlenecek bir tarihte Moskova ziyaretini gerçekleştirmesi konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Rusya'dan yapılan yardımlar sürecek

Putin’in Rusya tarafından atılan adımları Abbas’a aktardığı kaydedilen açıklamada, “Çatışmaların yatıştırılması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak üzere Rus tarafınca atılan adımlar hakkında bilgi verildi.” denildi.

Rusya’nın, Gazze Şeridi’ne tıbbi ekipman ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemesi desteği sağlamaya devam edeceği aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)