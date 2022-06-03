Vladimir Putin’den Sibirya'da yapay yağmurlar yağdırılması talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaz dönemlerinde Sibirya'da çıkan orman yangınlarına karşı Rusya'nın Sibirya Bölgesi'ndeki Yakutistan'da yapay yağmurlar yağdırılması emri verdi.

Rusya'nın Sibirya Bölgesi'nde yaz mevsimlerinde meydana gelen yangınlara karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni talimatlar verdi.

Geçtiğimiz yıl ve bu senenin ilkbahar döneminde Sibirya'da yaşanan orman yangınlarının milyonlarca hektar ormanlık alanı yok etmesi nedeniyle Sibirya Bölgesi'ndeki Yakutistan'da yapay yağmurlar oluşturulması talimatı verildi.

Yakutistan Bölge başkanı görevlendirildi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan duyuruya göre Putin, konuyla ilgili Yakutistan Bölge Başkanı Aysen Nikolayev'i görevlendirdi. Talimatta, "Rusya Federasyonu hükümeti ve Yakutistan Başkanı, Yakutistan'da orman yangınlarının oluşumuna karşı yapay yağışa neden olacak bir dizi deneyler yapılmasını sağlamalıdır." denildi.

Avcılık yasaklandı

İHA'nın haberine göre, ayrıca Sibirya Bölgesi'nin tamamında yaz dönemi boyunca avcılığın yasaklanması kararı duyuruldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Orman Bakanlığı'nın 1 Kasım tarihine kadar orman yangınlarına karşı tüm önlemleri uygulamaya geçirmesi talimatı da verildi.