Haberler

Dünya Haberleri

Vladimir Putin'e suikast düzenlendi iddiası

Vladimir Putin'e suikast düzenlendi iddiası

İngiliz gazetesi The Sun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenlendiğini ancak Putin'in aracın içinde olmadığı için suikasttan kurtulduğu iddia etti.