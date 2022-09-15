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    Vladimir Putin'e suikast düzenlendi iddiası

    İngiliz gazetesi The Sun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenlendiğini ancak Putin'in aracın içinde olmadığı için suikasttan kurtulduğu iddia etti.
    • 15.09.2022 - 01:30
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 01:36
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    Vladimir Putin'e suikast düzenlendi iddiası

    Ülkesi Ukrayna ile savaşa girdikten sonra hakkında birçok farklı haber yapılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yine dünyanın gündeminde.

    Bu kez iddia suikast...

    Suikast düzenlendi

    İHA'nın haberine göre İngiliz gazetesi The Sun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracına saldırı yapıldığını iddia etti.

    Araçta olmadığı için kurtuldu

    İngiliz gazetesi, Putin'in makam aracının sol ön tekerleğinde bir patlama meydana geldiğini ardından dumanlar çıktığını belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in aracın içinde olmaması nedeniyle suikasttan kurtulduğunu iddia etti.

    The Sun gazetesi bu bilgiyi Kremlin kaynaklarına dayandırırken, haber dünya basınında yayınlanmaya başladı.

    The Sun ayrıca Putin'in güvenli bir yere götürüldüğü bilgisini de aktardı.

    Resmi açıklama gelmedi

    Rus medyası ise Putin'e suikast yapıldığına dair haberlere yer vermedi. Haber, dünya gündeminin ilk sırasına yerleşirken Rusya'daki resmi kurumlarından konu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

    Vladimir Putin e suikast düzenlendi iddiası #1


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