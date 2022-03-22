Vladimir Putin'e yakın isimlerin varlıkları takibe alındı

İngiliz basını, Rus oligarklar ve yetkililerle ilgili mal varlıklarını yazdı.

Batılı ülkeler, Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırılarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın oldukları gerekçesiyle Rus iş insanlarını yaptırım kıskacına aldı.

Rus şirketler, iş insanları ve bunların ailelerinin mal varlıklarının dondurulması kararlaştırıldı. Ayrıca yatlara da el konuluyor.

17 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE VARLIK

İngiltere basınından The Guardian gazetesi, Putin'in destekçileri olmakla suçlanan oligarkların ve yetkililerin zenginliğini aktardı.

Söz konusu varlığın toplam değerinin 17 milyar dolar değerinde olduğu, bunlar arasında Londra, Toskana ve Fransız Rivierası'nda offshore banka hesapları, yatlar, özel jetler ve lüks mülklerin yer aldığı kaydedildi.

35 RUS OLİGARK VE YETKİLİ MERCEK ALTINDA

Varlıkların 35 Rus oligark ve yetkiliyle bağlantılı olduğu, bu oligarkların da Putin'le yakın bağlarının bulunduğuna dikkat çekildi.

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi'nin (OCCRP) verilerine işaret edilerek, bazı isimlerin varlıkları paylaşıldı.

KİMİN NE KADAR SERVETİ VAR

Buna göre, öne çıkan isimler olarak gösterilen Roman Abramovich'in 8 milyar dolar, Alişer Usmanov'un 3 milyar dolar, Oleg Deripaska'nın 5 milyar dolar ve Gennadi Timçenko'nun 70 milyon dolardan fazla varlığa sahip olduğu kaydedildi.