Vladimir Putin'in herkesten gizlediği kızı ortaya çıktı: Fransa'da DJ'lik yapıyor

Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında skandal niteliğinde bir iddia ortaya atıldı.

Resmi olarak 2 kızı olduğu duyurulan Putin'in, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında, eski eşi Lyudmila Putina ile evli olduğu dönemde, eski bir temizlik görevlisi olan Svetlana Krivonogikh ile yasak bir aşk yaşadığı ortaya çıktı.

GİZLİCE BİR ÇOCUĞU OLDU

Krivonogikh ile ilişkisini uzun süre devam ettiren Putin, bu ilişkiden bir kız sahibi oldu.

Yasak aşkın meyvesi olarak Elizaveta Krivonogikh isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren temizlik görevlisi, Putin ile yaşadığı bu gizli aşkın ardından Rusya'nın en zengin kadınları arasına girdi.

GİZLİCE DJ'LİK YAPIYOR

Şu an 21 yaşında olduğu ortaya çıkan Elizaveta Krivonogikh'in Fransa'da yaşadığı ortaya çıktı.

Ukrayna televizyon kanalı TSN'nin yaptığı araştırmaya göre, Putin'in en küçük kızı olduğu düşünülen 21 yaşındaki Elizaveta Krivonogikh'in, Luiza Rozova ve Elizaveta Olegovna Rudnova isimleriyle Paris'te yaşadığı ve DJ olarak çalıştığı bildirildi.

KIZINA, YAKIN DOSTUNUN KİMLİĞİNİ VERDİ

Elizaveta'nın kullandığı kimliğin Putin'in 2015 yılında ölen yakın dostu Oleg Rudnov'a ait olduğu iddia edildi. Rudnov'un bu ilişkiden haberi olduğu ve yasak aşkın duyulmaması için genç kadının annesine aktarılan paralar ve alınan mallar için kendi hesaplarını kullandırttığı ortaya çıktı.

Genç kızın kimliği sızdırılan havayolu listelerinden elde edilen bilgilerin araştırılmasıyla ortaya çıktı.

"VLADİMİR'İN KIZI"

Soruşturmaya göre, babasının adının yer almadığı doğum belgesinde, genç kızın soyadı Vladimirovna olarak görünüyor.

Rus adlandırma geleneğine göre bu, "Vladimir'in kızı" anlamına geliyor.

PUTİN VE AİLE İLİŞKİLERİ

72 yaşındaki Putin, son iki yıldır sağlığının bozulduğuna dair söylentiler yaygınlaşana kadar, çocukları hakkında oldukça ketum davranıyordu, nadiren onların varlıklarına değiniyor veya varlıklarını kabul bile etmiyordu .

Putin'in başka çocukları da olduğu söyleniyor ancak bu çocukların kimlikleri hiçbir zaman doğrulanmadı.