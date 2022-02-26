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    Vladimir Zelenskiy: Destek olacak herkese silah vermeye hazırız

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.02.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 13:36
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    Vladimir Zelenskiy: Destek olacak herkese silah vermeye hazırız

    Vladimir Zelenskiy: "Bize destek olacak herkese silah vermeye hazırız.

    Esir aldığımız binlerce Rus askeri Ukrayna'ya neden gönderildiklerini anlamıyor."

    AYRINTILAR GELECEK...


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